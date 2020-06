Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une course à trois pour la succession d’Andoni Zubizarreta ?

Publié le 23 juin 2020 à 13h30 par T.M.

Depuis le 14 mai dernier et le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM cherche toujours le prochain homme fort du sportif sur la Canebière. Alors que plusieurs noms reviennent pour occuper ce poste, pour le moment, ce dossier chaud de Jacques-Henri Eyraud peine à se décanter.

Alors que l’OM peut souffler en ce qui concerne la présence d’André Villas-Boas sur le banc la saison prochaine, il y a encore plusieurs incertitudes concernant la suite du projet de Frank McCourt. Avec les contraintes financières, Jacques-Henri Eyraud doit vendre, mais cela va aussi dépendre du prochain « Head of Football ». En effet, depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, le club phocéen n’a plus de directeur sportif, ce qui bloque forcément un peu pour le recrutement. Le président de l’OM s’active donc pour trouver l’heureux élu, mais cela n’est pas simple. D’ailleurs, ce mardi, au micro de Europe 1 , Eyraud en a dit plus sur cette recherche qui fait tant parler sur les bords de la Méditerranée : « Ce Head of football sera-t-il Noir ? Ce n’est pas sur ce critère que l’on recrute. Il doit être le meilleur pour nous apporter son expertise. On jugera sur ce critère. Il y a sur cette fonction de plus en plus de gens issus de la diversité. Le vrai critère, ce sera le talent et la compétence pas la couleur de peau ni les origines ».

Ça discute toujours pour Pickeu !

Du côté de l’OM, on recherche donc le profil qui pourra le plus apporter à ce poste de « Head of Football ». Ces derniers jours, c’était d’ailleurs vers Olivier Pickeu que tous les regards semblaient se tourner. Ancien manager du SCO d’Angers, il était vu par beaucoup comme le candidat parfait. Toutefois, les Phocéens semblent avoir du mal à avancer avec Pickeu, mais en coulisses, ce dossier serait toujours bien actif. C’est en tout cas ce qu’a révélé Manu Lonjon. Pour Le Phocéen , il a assuré : « De source très proche de Pickeu, ce n'est pas fini avec l'OM, les discussions ne sont pas du tout rompues, il y en a même eu ces dernières heures ».

Un Espagnol peut en cacher un autre ?