Mercato - Officiel : Le PSG annonce son fameux buteur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En manque d'options au poste de buteur avec le départ de Randal Kolo Muani qui se profile vers la Juventus, le PSG a peut-être une nouvelle solution. Le club de la capitale a officialisé vendredi dernier la signature de Khvicha Kvaratskhelia pour 75M€, et Luis Enrique indique clairement qu'il pourrait aligner l'attaquant géorgien en tant que numéro 9.

Déjà courtisé par le PSG l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia a finalement bouclé son transfert au Parc des Princes cet hiver. L'attaquant géorgien de 23 ans débarque de Naples pour 75M€, et le deal a été officialisé vendredi dernier par le PSG. Mais comment utiliser Kvaratskhelia dans l'attaque actuelle ?

Kvaratskhelia en 9 au PSG ?

Interrogé mardi en conférence de presse, Luis Enrique a peut-être donné un élément de réponse : « Je crois que c'est un joueur qui a démontré à Naples et en sélection. C'est un joueur parfaitement adaptable à notre modèle de jeu. Il a une grande capacité à jouer en un contre un, il peut jouer à l'intérieur, il peut jouer en 9. Il répond à cette idée de polyvalence », indique l'entraîneur espagnol du PSG. En clair, Khvicha Kvaratskhelia pourrait être utilisé en faux neuf et être enfin celui qui s'installe durablement dans l'axe, avec Dembélé et Barcola sur les côtés de l'attaque.

« Un joueur qui s'adapte à notre idée du football »

« Il s'adapte à notre système. C'est aussi un joueur qui a une grande capacité aussi à défendre car on doit attaquer et défendre à 11. C'est un joueur qui sur le papier s'adapte à notre idée du football », poursuit Luis Enrique au sujet de sa nouvelle recrue. Affaire à suivre...