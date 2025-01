PSG : Riolo balance sur ce joueur en boite de nuit !

Axel Cornic

Révélation de Ligue 1 à l’époque où il évoluait au Stade de Reims, Hugo Ekitike est l’un des gros flop du recrutement du Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie, l’attaquant français a finalement réussi à rebondir du côté de l’Allemagne avec l’Eintracht Francfort, où les choses se passent beaucoup mieux.

Depuis le départ d‘Edinson Cavani, aucun véritable numéro 9 ne s’est imposé à Paris. La liste des échecs est longue et on l’a vu encore tout récemment avec Randal Kolo Muani, poussé vers la sortie par Luis Enrique et sur le point de s’engager dans un prêt de six mois à la Juventus.

« Ekitike, le PSG c'était trop lourd pour lui, il y avait trop de concurrence »

Avant lui, il y a également eu Hugo Ekitike, qui semblait pouvoir être le nouveau grand espoir français au poste d’attaquant… avant de se casser les dents au PSG. « Ekitike, le PSG c'était trop lourd pour lui, il y avait trop de concurrence. A Reims, on le voit que c'est un bon joueur, il est habile avec le ballon, mais il vient au mauvais moment » a expliqué Daniel Riolo, dans l’After Foot de ce lundi.

« Le cadre et le contexte n'étaient pas bons, mais ça n'a jamais été un mauvais joueur »

« Il vient pour une somme démesurée parce qu'il faut faire plaisir à Caillot, le pote de Nasser » a poursuivi Riolo sur RMC Sport, évoquant également certains écarts extra-sportifs d’Hugo Ekitike. « Il a une pression terrible. Il découvre les sorties. Le cadre et le contexte n'étaient pas bons, mais ça n'a jamais été un mauvais joueur ».