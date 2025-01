Mercato - FC Nantes : Le coup de pression de Kombouaré !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

15ème de Ligue 1, le FC Nantes va se battre jusqu’au bout pour assurer son maintien en Ligue 1. Pour y arriver, Antoine Kombouaré espère avoir de nouvelles armes à l’occasion de ce mercato hivernal. Pour l’entraîneur des Canaris, se renforcer est primordial. Alors que Kombouaré a identifié les priorités, il n’hésite pas à mettre la pression sur sa direction.

Un temps annoncé sur le point de se faire virer, Antoine Kombouaré continue finalement dans ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes. Le Kanak est désormais concentré sur cette seconde partie de saison. Et pour l’aborder de la meilleure des manières, Kombouaré espère voir du sang neuf débarquer d’ici la fin du mois de janvier et la clôture du mercato hivernal. C’est une priorité à ses yeux.

« Je mets la pression aux dirigeants »

Invité de DAZN, Antoine Kombouaré a été interrogé sur le mercato hivernal du FC Nantes. Ayant mis la pression sur ses dirigeants pour recruter, le Kanak a expliqué : « Il y a un souci, c’est que la concurrence est peu présente dans ce groupe. En ce moment, je mets la pression aux dirigeants, il faut faire venir des joueurs. Je veux quoi comme joueur ? Aujourd’hui, il nous faut un défenseur central et un attaquant. Ce sont les priorités ».

« Il faut au moins un attaquant »

« En attaque, j’ai perdu Ganago, qui est parti en MLS, et il y a Kadewere qui est encore blessé pour 5-6 semaines. Je n’ai plus qu’Abline comme attaquant, Simon et Mostafa qui est en difficulté. Des cibles en France ou à l’étranger ? Peu importe. Il faut au moins un attaquant », a précisé Kombouaré.