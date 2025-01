Un buteur du PSG déjà condamné ?

Axel Cornic

Les choix de Luis Enrique ont beaucoup fait discuter ces derniers mois, surtout concernant ses idées assez arrêtées sur l’attaque. Aucun véritable numéro 9 ne semble en effet avoir grâce à ses yeux et après Randal Kolo Muani, poussé vers la sortie, la prochaine victime du coach du Paris Saint-Germain pourrait bien être Gonçalo Ramos.

Arrivé il y a un an et demi, Luis Enrique a imposé sa vision du football. Mais ça n’a pas fait plaisir à tout le monde, puisque les victimes sont déjà nombreuses au PSG ! C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui n’a que très peu joué cette saison et qui devrait être prêté à la Juventus d’ici la fin du mercato de janvier.

L’international français est déjà à Turin et on peut déjà le voir à l’entraînement avec l’équipement officiel de la Juventus, mais son prêt n’a pas encore été officialisé. Le PSG a en effet atteint le nombre maximum de prêts cette saison et va donc devoir rapidement régler la situation, afin d’annoncer un départ très attendu de l’autre côté des Alpes.

Pour Daniel Riolo il pourrait toutefois y avoir une nouvelle victime en attaque… à cause de Luis Enrique ! « Gonçalo Ramos, tout le monde est convaincu que c'est un bon attaquant, au PSG il n'y arrivera pas » a déclaré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot. « Tu joues avec un entraîneur qui n'aime pas les 9 et qui ne fait rien pour que tu joues dans cette stratégie là ».