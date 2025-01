Luis Enrique fait un strike au PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur le meilleur entraîneur du monde si l'on se fie au discours répété par Nasser Al-Khelaïfi depuis le début de la saison. Vitinha n'est pas allé aussi loin que son président. Toutefois, l'international portugais qui a déjà effectué 18 mois sous les ordres de Luis Enrique, apprécie grandement les différentes facettes de son management.

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique devenait officiellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain. L'entame de la nouvelle ère sportive souhaitée par le président Nasser Al-Khelaïfi. En cette première partie de saison, un accord aurait été trouvé entre l'entraîneur espagnol et les dirigeants du PSG pour que son bail courant actuellement jusqu'en juin prochain soit rallongé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'à l'été 2027.

«Je ne pense pas pouvoir trouver un meilleur entraîneur»

Luis Enrique a récupéré la Coupe de France qui échappait au PSG depuis 2021 et ce dès sa première saison. Le Paris Saint-Germain a également remporté le championnat et s'est hissé jusqu'au stade des demi-finales du club parisien. En outre, les joueurs parisiens adorent la philosophie de jeu offensive et tactique mise en place par Luis Enrique. Et ce n'est pas Vitinha qui dira le contraire. « Il est intense. Je ne pense pas pouvoir trouver un meilleur entraîneur. Il correspond à mes capacités balle au pied, mes plus grandes qualités ».

«Il ne vous ment pas. Ce qu'il veut dire, il le dit»

En interview pour The Times, le milieu de terrain du PSG, qui se mesurera à Manchester City en Ligue des champions mercredi soir au Parc des princes, n'a pas manqué de souligner à quel point le management prôné par Luis Enrique était positif et bénéfique pour le vestiaire du Paris Saint-Germain.

« Ce qui est bien, c'est qu'il est toujours très direct. Il ne vous ment pas. Ce qu'il veut dire, il le dit. On ne peut donc pas se faire de fausses idées. C'est une très bonne chose pour un joueur. Vous savez en permanence ce que l'entraîneur pense de vous. J'aime beaucoup cela. Parfois, les entraîneurs ne sont pas aussi directs, pour se protéger».