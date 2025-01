Un renfort XXL pour le PSG !

Amadou Diawara

Lors du Trophée des Champions face à l'AS Monaco, Marquinhos a été victime d'une blessure aux adducteurs. Ayant manqué les trois derniers matchs du PSG, le capitaine de Luis Enrique a repris les exercices de course avec ballon. Ainsi, Marquinhos devrait être apte à affronter Manchester City ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Le 5 janvier, le PSG a disputé le Trophée des Champions face à l'AS Monaco. Si le club de la capitale a remporté le titre (1-0), il a malheureusement perdu son capitaine : Marquinhos.

PSG : Touché aux adducteurs, Marquinhos a manqué 3 matchs

Selon les informations du Parisien, Marquinhos a été touché aux adducteurs lors du duel entre le PSG et l'AS Monaco au Trophée des Champions. C'est donc pour cette raison que le capitaine de Luis Enrique a manqué les trois derniers matchs de son équipe (l'ASSE, Espaly et Lens). Mais heureusement pour le PSG, Marquinhos devrait faire son retour ce mercredi soir contre Manchester City.

PSG : Marquinhos sera présent contre Manchester City ?

D'après les indiscrétions du Parisien, Marquinhos aurait repris la course avec ballon. Ainsi, le numéro 5 du PSG devrait reprendre sa place en défense centrale pour le prochain match, à moins d'une nouvelle alerte. Le club emmené par Luis Enrique affrontant Manchester City ce mercredi soir au Parc des Princes, et ce, pour le compte de la septième journée de la Ligue des Champions.