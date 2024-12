Mercato - Officiel : Kylian Mbappé boucle un gros renfort !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau propriétaire du Stade Malherbe de Caen depuis l'été dernier, Kylian Mbappé a du mal à voir le positif pour le moment dans cette première moitié de saison. Le club normand pointe à la 16ème place de Ligue 2 et les ambitions d'aller en Ligue 1 sont pour le moment lointaines. Nicolas Seube, entraîneur depuis un an, vient d'être licencié et son remplaçant a été trouvé.

Absent de Ligue 1 depuis la saison 2018-2019, le Stade Malherbe de Caen espère revenir dans l'élite du football français le plus vite possible depuis l'arrivée de Kylian Mbappé pour l'aider. Les Caennais viennent de se séparer de Nicolas Seube, ancien joueur du club qui a passé toute sa carrière professionnelle là-bas. Bruno Baltazar, entraîneur portugais, n'aura pas tardé avant d'être officialisé ce dimanche.

Caen valide déjà une nouvelle arrivée

Quelques heures seulement près le licenciement de Nicolas Seube, le Stade Malherbe de Caen n'a pas mis longtemps avant d'annoncer le nom de son remplaçant. « Âgé de 47 ans, Bruno Baltazar est le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen. Entraîneur adjoint de Sabri Lamouchi entre 2013 et 2015, il a débuté sa carrière d'entraîneur principal du côté du SC Olhansense au Portugal. Depuis il a connu plusieurs clubs dont l'APOEL Nicosie en 2018 avec qui il a été Champion et connu la Coupe d'Europe. Avant de rejoindre la Normandie, il était en poste au Radomiak Radom en première division polonaise. Le Club souhaite la bienvenue à Bruno Baltazar au Stade Malherbe Caen » déclare le club dans un communiqué.

Un renfort qui va tout changer ?

Loin du compte pour le moment dans cette saison de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen espère que l'arrivée de Bruno Baltazar lui permettra de se relancer et d'éviter une catastrophe. Le but sera évidemment de sortir de la zone de danger avant de penser à la Ligue 1. Après 16 journées, le danger est pour l'instant bien réel pour les Normands.