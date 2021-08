Mercato - Officiel : Jack Grealish débarque à Manchester City !

Foot - Mercato

Ce jeudi soir, Jack Grealish a rejoint Manchester City en provenance d’Aston Villa comme le club mancunien l’a révélé sur ses réseaux sociaux.

C’était dans l’air depuis un petit moment, mais c’est à présent officiel. Ce jeudi soir, Manchester City a annoncé le transfert de Jack Grealish en provenance d’Aston Villa via le compte Twitter des Skyblues . Le transfert de Grealish atteindrait les 117M€. Reste à savoir si l’international anglais montrera la voie à Harry Kane, également annoncé du côté de Manchester City.

HE'S HERE! We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal. Welcome to City, Jack! #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL