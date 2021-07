Foot - Mercato

Mercato : Schneiderlin répond aux rumeurs sur son avenir à Nice !

Publié le 10 juillet 2021 à 17h20 par La rédaction

Malgré une saison en demi-teinte, gâchée par les blessures, Morgan Schneiderlin ne souhaite pas baisser les bras. Recruté par l'OGC Nice l'été dernier, le milieu de terrain veut continuer à évoluer sous la tunique azuréenne la saison prochaine.