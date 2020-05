Foot - Mercato

Mercato : Négociation en cours pour Kevin Rocheteau (Cholet)

Publié le 25 mai 2020 à 22h50 par Alexis Bernard

Kevin Rocheteau, l’un des meilleurs attaquant du National, est un garçon très courtisé. Des discussions sont en cours pour son transfert.

Formé à Niort, Kevin Rocheteau n’a pas gravi les échelons du monde professionnel. Mais ça ne saurait tarder… Sous les couleurs de Cholet, l’attaquant de 26 ans a signé une superbe saison avec 10 buts et 2 passes décisives en 17 rencontres. En 40 matchs disputés avec le SO Cholet, ses 25 réalisations en font l’un des meilleurs attaquants du National depuis deux saisons. Très courtisé, en France comme à l’étranger, Kevin Rocheteau est en instance de départ. Comme révélé par le site MaLigue2, Dunkerque serait fortement intéressé par son profil et tenterait de le signer. Promu en Ligue 2, le club nordiste n’a toutefois pas encore bouclé sa signature. Si la direction choletaise a confirmé l’existence de négociations très avancées, rien n’est encore fait puisque les deux clubs discutent encore de l’indemnité du transfert (Kevin Rocheteau a encore deux ans de contrat). Plusieurs clubs de Ligue 2 seraient en effet sur le coup, à l’instar de Dunkerque. Cholet aurait également reçu des sollicitations à l’étranger.