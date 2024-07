Mercato : Messi valide une piste de l'OM !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être attaché les services d’Ismaël Koné, et alors que l’arrivée de Lilian Brassier a été officialisée, l’OM continue sa quête de renforts sur le marché des transferts. En ce sens, le direction olympienne aurait coché le nom de Valentin Carboni, âgé de 19 ans et qui dispute actuellement la Copa América avec l’Argentine. Lionel Messi a eu des propos élogieux au moment d’évoquer son jeune coéquipier en sélection.

L’OM a officialisé ce mercredi sa première recrue de l’été en la personne d'Ismaël Koné (22 ans), recruté en provenance de Watford. L’international canadien (21 sélections) devrait rapidement être suivi de Lilian Brassier (24 ans, Brest) et arrivera à Marseille après la Copa América, où il sera opposé au Venezuela en quarts de finale. Une compétition à laquelle participe également Valentin Carboni (19 ans), qui pourrait lui aussi débarquer à l’OM cet été.

Mercato : L’OM va boucler une grosse signature https://t.co/qcgVeU5jOl pic.twitter.com/5Cc93t8k2N — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

L’OM jette son dévolu sur Carboni

En effet, l'international argentin (3 sélections) est annoncé dans le viseur de l’OM, qui en aurait fait sa priorité au poste de milieu offensif, d’après les informations de Foot Mercato . Ce que confirme La Provence , qui indique qu’il y a déjà eu des discussions entre toutes les parties. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Inter Milan, Valentin Carboni a passé la saison dernière en prêt à Monza, où il a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 31 matchs de Serie A. Un dossier qui devrait évoluer une fois l’élimination de l’Argentine en Copa América, à laquelle il participe aux côtés de Lionel Messi.

« Je pense qu'il a un grand présent et un grand avenir »