Mercato : Mbappé a gâché deux ans au PSG ? Il dénonce !

Le PSG est parvenu à arracher la prolongation de Kylian Mbappé en 2022 alors qu’il semblait être promis à une signature au Real Madrid. Et maintenant, deux ans après, le bilan n’est pas florissant selon Stéphane Guy. Le journaliste va plus loin en disant qu’il a gâché deux années de sa carrière au lieu d’aller plus tôt au Real Madrid.

Kylian Mbappé a choqué son monde au printemps 2022, à commencer par le Real Madrid. Le 21 mai de l’année en question, alors que le club merengue lui avait déroulé le tapis rouge, le champion du monde se présentait avec le président Nasser Al-Khelaïfi devant le public du Parc des princes avant l’ultime journée de Ligue 1 face au FC Metz (5-0). Le président du PSG et l’attaquant français annonçaient un accord pour un contrat courant jusqu’en juin 2025. Au final, c’était 2024 avec une clause pouvant seulement être activée par Mbappé pour l’ultime saison en question, chose qui ne va pas arriver puisque le capitaine de l’équipe de France a déclaré à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne partirait libre en fin de saison.

Pour Stéphane Guy, Kylian Mbappé s’est tiré une balle dans le pied en restant à Paris

Et maintenant ? Tout semble en bonne voie pour que Kylian Mbappé signe en faveur du Real Madrid à l’issue de la saison par le biais de son statut d’agent libre. Et pour Stéphane Guy, journaliste et intervenant sur RMC , Mbappé a juste perdu deux années de carrière en prolongeant son contrat au PSG.

«Je ne pense pas que sa carrière ait pris une nouvelle tournure ces deux dernières années»