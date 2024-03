Un joueur de Deschamps esquive le PSG !

La rédaction

Le FC Barcelone a répondu au PSG. Après le carton du club parisien face à Montpellier ce dimanche (2-6), le club catalan n'a laissé aucune chance à l'Atlético Madrid, autre qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions (3-0). Après la rencontre, Jules Koundé s'est présenté en zone mixte pour évoquer l'affrontement face à l'équipe tricolore.

Sept ans après le fameux épisode de la Remontada, le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en Ligue des champions, au stade des quarts de finale. Tombeur de la Real Sociedad en huitièmes, le club parisien va devoir vaincre une nouvelle équipe espagnole, nettement plus en confiance.

Le PSG se fait insulter à l'étranger ! https://t.co/0zEPGLczzl pic.twitter.com/cPmHY4R8yo — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Carton plein du FC Barcelone

Depuis l'annonce du départ de Xavi, le FC Barcelone se sent léger sur le terrain. Le club catalan l'a encore prouvé face à l'Atlético, toujours en lice en C1. Au lendemain du carton du PSG face à Montpellier, la formation lui a renvoyé la balle.

« On n’a pas de message à envoyer »