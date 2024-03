Le PSG a trouvé mieux que Verratti ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vendu par le PSG au club qatari d'Al-Arabi lors du dernier mercato estival, Marco Verratti était pourtant considéré comme un élément majeur du milieu de terrain du club de la capitale. Néanmoins, Daniel Riolo estime que Vitinha apporte beaucoup plus que Verratti dans l'entrejeu, et le chroniqueur de RMC Sport n'hésite pas à détailler sa comparaison entre les deux joueurs.

Passé par le PSG entre 2012 et 2023, Marco Verratti a été l'une des grandes figures du projet QSI pendant plus de dix ans, faisant lui-même grandir sa carrière au sein du club de la capitale. Mais finalement, avec la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur l'été dernier, le milieu de terrain italien de 31 ans n'a pas été conservé et vendu du côté d'Al-Arabi, au Qatar, pour 45M€. Une grosse perte sur le papier pour le PSG, mais c'est un autre milieu de terrain qui est de train de briller en ce moment dans l'entrejeu : Vitinha.

Riolo préfère Vitinha à Verratti

À l'image de sa nouvelle performance XXL dimanche soir à Montpellier, le milieu de terrain portugais est un élément majeur du PSG, et Daniel Riolo préfère largement son profil à celui de Marco Verratti : « Vitinha en nombre de buts ? C’est quasiment autant que toute la carrière de Verratti au PSG. 13 buts pour Verratti ? Tu comptes Pescara. Je suis désolé, soyez froissés j’en ai rien à cirer, Vitinha cette année au milieu de terrain, franchement… Toutes les années à 50% de matches joués, tous les dribbles devant la surface qui servaient à rien, faites le bilan aujourd’hui quand vous voyez Vitinha », a indiqué l'éditorialiste au micro de l'After Foot sur RMC Sport .

« Vitinha, j’adore ce qu’il fait »