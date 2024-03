PSG : «Ferme ta g*****», Luis Enrique fait craquer Daniel Riolo en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi, Luis Enrique fera son retour sur Twitch. Durant le Mondial 2022, l’entraîneur du PSG avait pris l’habitude d’échanger directement avec les supporters sur le réseau social, ce qu’il n’a encore jamais fait depuis son arrivée dans la capitale. Une annonce qui a du mal à passer auprès de Daniel Riolo.

Habitué à communiquer sur Twitch lors de son passage à la tête de la sélection espagnole, Luis Enrique a annoncé ce lundi son retour sur le réseau social. Jeudi à 20h, l’entraîneur du PSG prendra la parole et échangera directement avec le public, promettant notamment des réponses spontanées et sans filtre aux questions. Un retour qui ne passe pas auprès de Daniel Riolo.

« Je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire comme attitude »

« Quand Luis Enrique parle aux gens, on a l’impression que c’est tous des mer*** en face. Je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire comme attitude , a pesté le journaliste de RMC dans l’ After Foot ce lundi. Le Twitch pendant la Coupe du monde ? Effectivement ça avait été une grande réussite on s’en souvient. Je comprends bien le but, ok très bien. Encore une fois, il a absolument le droit de mépriser notre profession, ce n’est pas un problème. Je le dis depuis quinze ans, je le disais même du temps de Domenech, je n’ai aucun problème. Oui, nous ne sommes que des relais, oui nous ne sommes quelque part que des filtres. Je n’ai aucun problème avec les gens qui veulent mépriser notre métier. »

« Juste, de temps en temps, ferme ta g***** »

« Les droits TV, ce sont des médias. (…) Une partie de sa fiche de paie est remplie par les médias, donc quand il se fout de notre gueule, je veux bien accepter sans problème qu’il nous méprise, sauf qu’il y a juste deux réalités à rappeler. C’est un peu comme tous ces comédiens qui dans les Festivals divers chient totalement sur Canal et Bolloré, compagnie, et ensuite acceptent tous les financements de cette chaine pour tourner des films , compare Daniel Riolo. Juste à un moment, il faut accepter les choses et être à peu près cohérent. Juste, de temps en temps, ferme ta g*****. Essaye de te rendre compte l’écosystème dans lequel tu es ».

« De qui se moque-t-il ? »