PSG : Le rendez-vous est pris, Luis Enrique fait une annonce improbable !

Luis Enrique s’apprête à renouer avec une vieille habitude. Ce lundi, l’entraîneur du PSG a annoncé sur les réseaux sociaux la tenue d’un live sur Twitch plus tard dans la semaine, lui permettant d’échanger librement avec le public. Durant le Mondial 2022, l’Espagnol avait agi de la sorte lorsqu’il officiait à la tête de la Roja.

L’été dernier, le PSG avait choisi Luis Enrique pour prendre la tête d’un nouveau projet misant davantage sur le collectif. L’Espagnol dispose d’une solide expérience mais également d’un fort caractère, notamment avec la presse. Il n’a donc pas été surprenant de le voir privilégier le réseau social Twitch durant la Coupe du monde 2022 pour échanger directement avec les supporters espagnols du temps de son passage à la tête de la sélection. « C’était pour lui une manière de dire que les journalistes ne servaient à rien », avait lancé à l’époque le spécialiste du football espagnol sur RMC Frédéric Hermel. Ce mode de communication manque visiblement à Luis Enrique.

Le retour de Luis Enrique sur Twitch

Ce lundi, l’entraîneur du PSG a annoncé son retour sur Twitch , donnant rendez-vous à ses fans jeudi à 20h pour échanger avec eux sur le réseau social. Luis Enrique évoque la présentation d’un projet personnel sur lequel il a travaillé avec sa famille, en plus d’une session de questions-réponses avec le tchat, promettant d’être spontané et sans filtre.

Vuelvo a mi canal de Twitch, el jueves 21 de Marzo, 20:00.https://t.co/13b4hMYxDu pic.twitter.com/Ft0aPeEC9j — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) March 18, 2024

« Cela a aussi un peu provoqué son départ »