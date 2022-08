Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Marcelo, Cavani… Des stars sont attendues en L1

Publié le 21 août 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

Cet été, l’OGC Nice s’est offert de grands noms lors du marché des transferts. Kasper Schmeichel et Aaron Ramsey ont notamment rejoint les Aiglons. Des renforts d’expérience pour Lucien Favre, mais ils pourraient ne pas être les seuls. En effet, du côté de Nice, on a encore de grands rêves dans cette dernière ligne droite du mercato.

De nouvelles stars ont rejoint la Ligue 1 durant l’intersaison. On pense notamment à Alexis Sanchez du côté de l’OM. Mais à l’OGC Nice, on a également frappé fort avec les arrivées de Kasper Schmeichel ou encore Aaron Ramsey. De très grosses recrues pour Lucien Favre, qui pourraient encore accueillir de grands noms de la planète football dans les jours à venir. En effet, à Nice, on veut encore se renforcer et de gros dossiers sont activés chez les Aiglons.

Ça négocie pour Cavani…

A la recherche d’un attaquant, l’OGC Nice serait notamment intéressé par le gros coup Edinson Cavani. Parti libre à la fin de son contrat à Manchester United, l’Uruguayen n’a toujours pas trouvé de club. Et si le Matador est annoncé du côté de l’Espagne, il pourrait également faire son retour en Ligue 1 après avoir écrit l’histoire au PSG. C’est donc à Nice qu’il pourrait possiblement faire ses valises. Bien que les Aiglons partiraient avec une longueur de retard, ils auraient certains arguments, notamment financiers, à faire valoir. D’ailleurs, selon les dernière informations de L’Equipe , l’agent de Cavani serait actuellement à Nice.

… et Marcelo

A l’instar de Cavani, Marcelo n’a lui aussi toujours pas trouvé de club depuis son départ du Real Madrid. Une opportunité dont voudrait profiter Nice. Selon les informations de Goal , les Aiglons auraient d’ailleurs déjà fait une offre au latéral gauche brésilien. Problème, à en croire Footmercato , Nice ne serait pas seul sur le dossier. Un club allemand et un club italien auraient eux aussi fait des offres. Une serait d’ailleurs à la hauteur de celle du Gym et une serait supérieure.

Transferts : Marcelo annoncé en Ligue 1, son mercato s'emballe https://t.co/pS2dMImed8 pic.twitter.com/kccjpYU1n5 — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Cristiano Ronaldo ? C’est impossible

En revanche, il ne faut pas s’attendre à une arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OGC Nice. En effet, comme l’avait expliqué Jean-Pierre Rivère, cela serait impossible pour des questions de fair-play financier. Bien qu’INEOS aurait les moyens pour recruter celui qui veut quitter Manchester United, Nice n’aurait pas assez de recettes pour assumer une telle opération sans être inquiété par le fair-play financier. A voir maintenant quelles seront les stars qui débarqueront sur la Côte d’Azur avant le 1er septembre et la clôture du marché des transferts.