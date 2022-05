Mercato : Manchester United scelle l’avenir de Cavani !

Foot - Mercato - Manchester United

Avant le match entre Manchester United et Crystal Palace (0-1) ce dimanche, Ralf Rangnick a annoncé le départ prochain d’Edinson Cavani.

Arrivé à Manchester United en octobre 2020 en tant qu’agent libre quelques mois après la fin de son aventure avec le PSG, Edinson Cavani réalise une deuxième saison compliquée du côté d’Old Trafford, alors que son contrat arrive à expiration. Une situation qui va entraîner le départ du Matador comme l’a confirmé ce dimanche Ralf Rangnick avant le match contre Crystal Palace. « Sur notre onze de départ, il y en aura dix, à part Edi Cavani, qui joueront encore pour ce club la saison prochaine. Ce serait bien de terminer cette saison avec un bon match, trois points. Je suppose que l'équipe préfère jouer en Ligue Europa plutôt qu'en Ligue Europa Conférence », a indiqué l’entraîneur dans des propos relayés par L'Équipe . Finalement, Manchester United s’est incliné (1-0) mais disputera bien la C3 la saison prochaine.





