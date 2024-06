Mercato : «L'un des meilleurs joueurs du monde» quitte le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid à la reprise. Interrogé sur le capitaine de l'équipe de France, Marcus Thuram - attaquant des Bleus et de l'Inter - a affirmé que le club de la capitale perdait l'un des meilleurs joueurs du monde.

Alors qu'il vient de terminer sa septième saison avec le PSG, Kylian Mbappé ne jouera plus sous les couleurs rouge et bleu. En effet, le Real Madrid a officialisé le transfert libre et gratuit de la star de 25 ans, qui est en fin de contrat avec le club parisien le 30 juin. A en croire Marcus Thuram, buteur de l'Inter et de l'équipe de France, le PSG perd l'un des meilleurs joueurs du monde cet été.

Mbappé quitte le PSG pour rejoindre le Real Madrid

« Pensez-vous que Kylian Mbappé, avec qui vous jouez en équipe de France, est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle ? Oui, et il ne l'a pas seulement prouvé cette année. Depuis qu'il a commencé à jouer au football, nous savons tous à quel point il était talentueux » , a déclaré Marcus Thuram (26 ans) lors d'un entretien accordé à AS .

«Mbappé est actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde»