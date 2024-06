Mercato - OM : Longoria prépare encore une révolution

Arnaud De Kanel

Ça bouge du côté de l'OM ! Toujours en quête de son nouvel entraineur, le club phocéen a considérablement avancé ces dernières heures et serait tout proche de toucher au but. De son côté, Pablo Longoria avait déjà commencé à planifier le mercato et il se murmure que le président de l'OM prépare une nouvelle révolution.

Seulement huitième de Ligue 1 après une saison pleine de rebondissements, l'OM prépare sa mue. Le club phocéen est bien conscient qu'il lui faudra dégraisser sa masse salariale, la plus élevée de son histoire, dès cet été car la situation n'est pas viable économiquement sans qualification pour une quelconque Coupe d'Europe. Une fois n'est pas coutume, Pablo Longoria prépare un grand coup de balai.



Longoria va faire le ménage

Le président de l'OM nous a habitué à de grosses révolutions chaque étés où il a œuvré. Et d'après les informations de L'Equipe , il devrait remettre le couvert lors de ce mercato estival. En effet, le quotidien sportif indique qu'une refonte totale de l'effectif n'est clairement pas à exclure, bien au contraire. Pas moins de dix départs seraient à prévoir. Parmi-eux, on retrouve bien évidemment les plus gros salaires de l'effectif comme Geoffrey Kondogbia. L'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco n'a pas tenu son rang de leader et l'OM chercherait à s'en séparer, notamment pour alléger sa masse salariale.

Hécatombe au poste de gardien ?