Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La réponse cinglante d'Olivier Létang à Gérard Lopez !

Publié le 6 septembre 2021 à 15h38 par La rédaction

Président du LOSC, Olivier Létang est revenu sur la dernière sortie de Gérard Lopez, notamment sur le transfert de Victor Osimhen au Napoli.