Mercato - LOSC : Ce dossier chaud prend une tout autre ampleur !

Publié le 22 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Sur les traces de Gabriel depuis plusieurs semaines, Naples continue d’attendre, alors que le joueur aurait désormais choisi de rejoindre Arsenal. Et ce dossier pourrait bien prendre une toute autre ampleur…

Le dossier Gabriel pourrait bien rythmer le mercato lillois encore quelque temps. Alors que le joueur semblait avoir trouvé un accord avec Naples pour y devenir le successeur de Kalidou Koulibaly, annoncé sur le départ, le défenseur central du LOSC aurait finalement décidé de se tourner vers Arsenal pour son avenir. Une décision qui ne ferait pas les affaires de Gennaro Gattuso, qui apprécierait beaucoup le profil du défenseur central brésilien. Cependant, alors que les dirigeants napolitains semblent toujours en attente d’une décision finale du joueur, ce dossier pourrait prendre une toute autre tournure, et Aurelio De Laurentiis pourrait bien jouer un mauvais tour à Christophe Galtier…

Deux autres joueurs ciblés par Naples ?