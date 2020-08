Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une lueur d’espoir pour ce protégé de Mourinho ?

Publié le 22 août 2020 à 22h15 par Th.B.

Souhaitant injecter du sang neuf au poste de latéral gauche, le FC Barcelone songerait à Ryan Sessegnon. Mais pour le latéral gauche de Tottenham, le Barça va devoir se montrer patient.

Au cours des prochaines semaines, le FC Barcelone pourrait bien se retrouver transfiguré. En attestent les propos de Ronald Koeman lors de sa conférence de presse de présentation mercredi, les joueurs les plus âgés de l’effectif ne sont pas sûrs d’y figurer la saison prochaine. Jordi Alba ferait partie des potentiels joueurs sur le départ. Pour succéder au latéral gauche blaugrana, le Barça songerait à Angeliño ou encore à Ryan Sessegnon. La presse anglaise a cependant assuré que Tottenham ne comptait pas se séparer de son défenseur en l’état actuel des choses. Néanmoins, la donne pourrait changer dans les prochaines semaines.

Pour le dossier Sessegnon, Aurier serait la clé