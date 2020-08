Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Kovac insiste pour Gotze !

Publié le 22 août 2020 à 21h45 par Alexis Bernard

Proposé à l’AS Monaco il y a plusieurs semaines, Mario Gotze intéresse le nouveau coach de la Principauté, Niko Kovac. Les deux hommes ont récemment échangé.

Libre de tout contrat, Mario Gotze cherche un nouveau challenge. Attendu du côté de la Major League Soccer et de l’Inter Miami, où vient de signer le Français Blaise Matuidi, il semble que l’international allemand souhaite privilégier un défi en Europe. Proposé à de nombreux clubs au début de l’été, Gotze est un dossier qui a notamment été soumis à plusieurs clubs français comme Nice et Monaco. Et du côté de la Principauté, il y a un homme qui insiste pour travailler le dossier Gotze…

Kovac et Gotze se sont parlé

Selon nos informations, le nouveau coach de l’AS Monaco, Niko Kovac, serait favorable à une arrivée de Mario Gotze cet été. Les deux hommes auraient d’ailleurs déjà échangé à ce sujet pour évoquer ensemble les contours d’une possible collaboration. A Monaco, Mario Gotze pourrait trouver du temps de jeu, un vrai rôle de leader et des conditions financières à la hauteur de ses attentes. Reste à savoir si les dirigeants monégasques feront cet effort financier, eux qui ont pour le moment uniquement bouclé le dossier Disasi.