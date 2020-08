Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Kovac s’enflamme pour l’arrivée de Disasi !

Publié le 22 août 2020 à 15h05 par T.M.

Excellent avec Reims la saison dernière, Axel Disasi a filé à l’AS Monaco cet été. Une recrue déjà très appréciée par Niko Kovac.