Mercato : L’OM tente une grosse opération avec l’Arabie Saoudite

Lors de ce mercato estival, l’OM a déjà annoncé sa première recrue avec l’arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain sera toutefois loin d’être la dernière recrue pour Marcelino. Mais qui rejoindra l’OM d’ici la clôture du mercato ? L’une des réponse pourrait se trouver du côté de la Premier League.

Igor Tudor étant parti, Marcelino est arrivé à l’OM pour prendre les commandes. Le nouvel entraîneur olympien arrive notamment avec son classique schéma en 4-4-2. Pour les joueurs de l’OM, il faudra donc s’adapter à ce dispositif et trouver les bons joueurs à mettre aux postes clés. L’animation dans les couloirs sera primordiale et voilà que Pablo Longoria pourrait avoir une idée pour satisfaire Marcelino.

Saint-Maximin vers l’OM ?

Selon les informations de 90min , l’OM pourrait trouver son bonheur en Premier League et plus précisément à Newcastle. En effet, le club phocéen serait sur les traces d’Allan Saint-Maximin, lui qui connait bien la Ligue 1, étant passé par l’ASSE, l’AS Monaco, Bastia et l’OGC Nice. Le Français a encore 3 ans de contrat chez les Magpies et il faudra donc négocier avec les propriétaires saoudiens.

Attention à la concurrence et l’Arabie Saoudite

Mais voilà que l’OM est loin d’être le seul club à penser à Allan Saint-Maximin. Everton, Crystal Palace et le Milan AC penseraient également à l’ailier de 26 ans. Mais attention également à l’Arabie Saoudite. On pourrait alors assister à une opération en interne avec les Saoudiens, qui enverraient alors Saint-Maximin vers possiblement l’un des 4 grands clubs du championnat, à savoir Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli.