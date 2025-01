Mercato : L’OM tente un transfert «impossible» à 25M€ !

Arnaud De Kanel

Recruté l'été dernier pour une somme conséquente de 25M€, Elye Wahi semblait être l'une des pièces maîtresses du projet marseillais. Pourtant, à mi-saison, l'attaquant de 20 ans peine à s'imposer. La situation s'est encore compliquée avec l'émergence de Neal Maupay, qui a pris les devants dans la hiérarchie des buteurs sous les ordres du coach olympien. Ainsi, s'il venait à s'en séparer, l'OM attendrait au moins 25M€, ce qui semble pratiquement impossible pour un joueur devenu remplaçant.

Depuis que Frank McCourt a pris les rênes de l'OM, le club s’est lancé dans une véritable chasse au trésor : dénicher un attaquant de calibre international, capable non seulement d’empiler les buts, mais aussi de s’inscrire dans la durée sous les couleurs ciel et blanc. L’été dernier, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Elye Wahi, jeune talent prometteur. Après une première saison mitigée sous le maillot du RC Lens, le buteur a été arraché au marché des transferts pour un montant de 25M€. Mais il n'est pas parvenu à s'imposer pour l'instant à l'OM.

Wahi est devenu remplaçant

Après six mois à l'OM, Elye Wahi a changé de statut. Arrivé pour être titulaire, l'ancien joueur du RC Lens est devenu remplaçant à la suite de ses mauvais performances et de celles satisfaisantes de Neal Maupay. Pour 25M€, l'OM ne peut pas se permettre de le laisser sur le banc et pourrait donc envisager de s'en séparer.

25M€, impossible pour un remplaçant ?

Or, comme indiqué par plusieurs médias, l'OM veut retomber sur ses pattes. Le club phocéen espère donc toucher au moins 25M€ dans cette opération, ce que La Tribune OM juge impossible pour un remplaçant. A mois que la Premier League pointe le bout de son nez... Selon des informations relayées par L’Équipe, Elye Wahi suscite l'intérêt de Bournemouth et West Ham, bien qu'aucune offre formelle n’ait été adressée au club phocéen pour l’instant. Affaire à suivre...