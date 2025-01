Incroyable, Wahi victime d'une blague à l'OM ?

Thomas Bourseau

Elye Wahi (22 ans) n'a pas vécu une première partie de saison rêvée à l'Olympique de Marseille avec seulement 2 buts inscrits. Toutefois, l'attaquant recruté l'été dernier pour 30M€ est parvenu à se distinguer dès la reprise du championnat après la trêve hivernale. De quoi inspirer Neal Maupay, blagueur réputé du vestiaire de l'OM.

Une réelle disette commençait à prendre forme pour Elye Wahi à l'OM. Avant la démonstration des hommes de Roberto De Zerbi lors de la réception du Havre dimanche soir (5-1), la recrue à 30M€ environ de l'Olympique de Marseille n'avait plus marqué depuis le 20 octobre dernier et la large victoire marseillaise en terres montpelliéraines (5-0).

«Il y a les caméras, je ne peux pas»

Dimanche, Wahi a donc retrouvé le chemin des filets après avoir été relégué au statut de remplaçant de Neal Maupay, également buteur contre Le Havre avant d'être remplacé par l'ancien attaquant du RC Lens et de Montpellier à l'heure de jeu. Il n'aura fallu que cinq minutes à Elye Wahi et un service de Mason Greenwood pour marquer la rencontre de son empreinte. Au micro de DAZN, Maupay qui se démarque souvent par son côté blagueur, a fait une petite vanne au sujet de son concurrent à l'OM.

« Une rivalité avec Wahi ? Je vais vous décevoir, mais pas du tout parce qu'avec Elye on s'entend super bien. Vous pensiez que j'allais dire l'inverse ? Non, mais il y a les caméras, je ne peux pas... (sourire) ».

«Quand je fais des bons matchs, il sait qu'il doit faire des bons matchs»

« Je suis content pour lui. C'est vrai qu'actuellement, je commence les matchs. Et j'ai été dans sa position et je le serai aussi, donc c'est compliqué d'être sur le banc. Mais il travaille dur et c'est un jeune joueur qui a un énorme potentiel. Je suis content pour lui, ça va lui faire du bien. Je pense qu'on a de grands objectifs. On a envie de faire une belle saison et de se qualifier en Ligue des champions et de faire un beau championnat. Donc il faut de la concurrence parce que ça tire tout le monde vers le haut. Quand je fais des bons matchs, il sait qu'il doit faire des bons matchs et vice-versa. C'est important pour tout le monde. Les mots du coach ? Je ne sais plus. Le coach m'a dit bien joué et je lui dit que je suis dégoûté parce que je dois marquer ». a conclu Neal Maupay auprès du diffuseur de la Ligue 1.