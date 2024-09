Mercato : L’OM s’en débarrasse, il est «très content»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, le mercato estival a été très mouvementé. Il y a bien évidemment eu les 11 recrues, mais aussi les nombreux départs. Le club phocéen avait notamment désigné de très nombreux indésirables parmi lesquelles Jordan Veretout. Au final, l'international français aura quitté l'OM pour rejoindre l’OL. Une nouvelle aventure pour Veretout qui lui donne le sourire.

Nommé entraîneur de l’OM cet été, Roberto De Zerbi a rapidement fait des victimes au sein du club phocéen. En effet, le loft des indésirables a été mis en place à Marseille et on y retrouvait notamment Jordan Veretout. Cadre de l’OM la saison dernière, le Français a connu une énorme dégringolade, jusqu’à donc être invité à se trouver un nouveau club. Se débarrasser de Veretout aura toutefois été difficile pour le club phocéen, qui n’avait d’ailleurs pas réussi à le faire avant le 30 août et la clôture du mercato. Ça s’est finalement résolu récemment avec un transfert du côté de l’OL en tant que joker pour Jordan Veretout.

Mercato : Il quitte l’OM, cette recrue en profite https://t.co/BGWUQGH6NS pic.twitter.com/PUvjWqh1T5 — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

Veretout signe à l’OL

D’un Olympique à un autre, Jordan Veretout est ainsi passé de l’OM à l’OL. Suite à la signature du France, le club lyonnais faisait savoir sur le deal : « L'Olympique Lyonnais annonce l’arrivée de Jordan Veretout, milieu de terrain international français, en qualité de joker pour un contrat d'une durée de 2 ans, soit jusqu'au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 4M€, assorti de bonus pouvant atteindre 3M€ ainsi que d’une plus-value de 25% en cas de futur transfert ».

« Très content de pouvoir rejoindre ce grand club »

Jordan Veretout a ainsi posé ses valises à l’OL et il s’est réjouit de cette nouvelle étape. « Très content de pouvoir rejoindre ce grand club. J’espère que l’on va réaliser de belles choses cette année et j’espère remporter des titres pour ce club », a-t-il annoncé pour les médias des Gones.