Mercato : L’OM s’active pour deux transferts, c’est la douche froide

Alexis Brunet

Il est fort probable que dans les prochains jours, Roberto De Zerbi soit officiellement nommé entraîneur de l’OM. Pourtant, l’Italien n’était pas le grand favori pour le poste il y a encore peu de temps. En effet, Pablo Longoria semblait avoir choisi Sergio Conceição et ce dernier se voyait bien rejoindre Marseille, au point de travailler déjà sur les contours de son effectif.

Un peu plus tôt dans l’année, en février, l’OM était au plus mal. Le club phocéen enchaînait les mauvais résultats qui avaient eu raison de Gennaro Gattuso. Jean-Louis Gasset avait alors débarqué à Marseille pour essayer d’améliorer la situation, mais il n’y est pas concrètement parvenu.

L’OM pensait à Conceição pour remplacer Gasset

Après sa mission de quelques mois à l’OM, Jean-Louis Gasset a décidé de tirer sa révérence et de mettre fin à sa carrière d’entraîneur. Pablo Longoria devait alors se mettre à la recherche d’un nouveau coach et, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le président marseillais pensait alors à Sergio Conceição. Un rendez-vous avait même eu lieu entre les deux hommes. Finalement, le Portugais ne devrait pas débarquer à Marseille, puisque Roberto De Zerbi est maintenant le favori.

Conceição avait commencé à réfléchir à certaines recrues pour l’OM