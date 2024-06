Mercato - OM : Voilà la vérité sur le nouvel entraîneur ! 

Alexis Brunet

Dernièrement, Sergio Conceição était le grand favori pour devenir le prochain entraîneur de l’OM. Mais finalement, le Portugais a trop tergiversé et cela aurait conduit le club phocéen à choisir un nouveau technicien. Maintenant, c’est Roberto De Zerbi qui est en pole position pour reprendre le poste, mais les contacts avec l’Italien ne datent pas d’hier.

L’OM aurait enfin trouvé la perle rare ! Après avoir érigé Paulo Fonseca en priorité, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, puis s’être rabattu sur Sergio Conceição, le club phocéen serait finalement tout proche de faire venir Roberto De Zerbi du côté de Marseille. La piste menant à l’entraîneur italien fait grand bruit depuis ce jeudi, mais les premiers contacts ont eu lieu plusieurs semaines auparavant.

Premier contact le 18 mai pour De Zerbi

Dans le football, tout peut aller très vite. Pablo Longoria le sait tout particulièrement et d’après les informations de L’Équipe , le président marseillais aurait eu un premier contact daté du 18 mai dernier avec l’entourage de Roberto De Zerbi. Le boss de l’OM aurait alors envoyé un message à l’agent de l’entraîneur italien pour lui dire qu’il pouvait être intéressé. Cela n’était alors pas allé plus loin, car le coach passé par Brighton demandait alors un salaire bien trop élevé pour l’OM. Mais force est de constater que le contact n’a pas été rompu et qu’une solution serait donc toute proche d’être trouvée.

Les discussions ont repris le 2 juin

Finalement, ce n’est que le 2 juin que les discussions ont repris entre l’entourage de Roberto De Zerbi et l’OM, grâce à Mehdi Benatia. Les dirigeants marseillais ont réactivé la piste menant à l’Italien, car Sergio Conceição qui était alors la priorité mettait trop de temps à donner une réponse claire au club phocéen. Le Portugais semble donc avoir laissé passer sa chance et le coach passé par Brighton a de grandes chances de poser ses valises dans le sud de la France.