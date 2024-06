Mercato : Il snobe l’OM et sort enfin du silence

Axel Cornic

Alors que Roberto De Zerbi est annoncé toujours plus proche de l’Olympique de Marseille, Paulo Fonseca a été présenté officiellement comme le nouvel entraineur de l’AC Milan. Et le Portugais était, bien avant Sérgio Conceição, la grande priorité de Pablo Longoria pour relancer le projet après le départ de Jean-Louis Gasset.

La recherche d’un nouveau coach est la priorité de Pablo Longoria en ce moment et il semble toucher enfin au but. Plusieurs sources ont annoncé ce jeudi que l’OM serait tout proche de boucler l’arrivée de Roberto De Zerbi, coach de Brighton pourtant annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens comme le Bayern Munich ou encore Manchester United.

OM : De Zerbi a vendu la mèche en privé ! https://t.co/c6o8eo3UNB pic.twitter.com/ngQVV5G17R — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Longoria rêvait de Fonseca

Mais avant de foncer sur l’Italien, Pablo Longoria avait une autre priorité. Nous vous avons révélé dès le 10 avril sur le10sport.com que l’OM souhaitait en effet s’attacher les services de Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC. Mais l’ancien de l’AS Roma a finalement décidé de retrouver la Serie A, puisqu’il dirigera l’AC Milan à partir de la saison prochaine.

« Je suis fier d'être le nouvel entraîneur de Milan »