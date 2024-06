Mercato : Un effort à 8M€ pour rejoindre l’OM ?

Axel Cornic

Roberto De Zerbi, technicien italien de 45 ans dont la renommée a grandi au fil des dernières années, serait tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un accord total est annoncé, mais Pablo Longoria devra tout de même trouver une solution pour le libérer du contrat qui le lie à Brighton jusqu’en 2026.

Alors que tout le monde pensait voir Sérgio Conceição débarquer à Marseille, avec des négociations qui durent depuis plusieurs semaines déjà, c’est un autre entraineur qui pourrait finalement arriver. SportItalia a annoncé ce jeudi que c’est Roberto De Zerbi qui a désormais des grandes chances de succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM, avec un accord qui aurait déjà été trouvé.

OM : Le nouvel entraineur de l'OM gâche la surprise ! https://t.co/RIdX40i3Wx pic.twitter.com/JCAzXZQlIy — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« J’étais triste de ne pas être venu à l’OM »

Plusieurs médias parlent en effet d’un contrat de trois ans pour l’Italien, qui avait déjà été approché par le passé. Avant d’affronter l’OM en octobre 2023 il avait confirmé ces informations, laissant entendre qu’il regrettait ne pas avoir été choisi. « Oui c’est vrai qu’il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C’était une belle option pour moi mais on n’a pas trouvé d’accord avec le club » avait confié De Zerbi. « J’étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi ».

De Zerbi a convaincu Brighton