Mercato : L’OM retourne sa veste pour ce transfert ?

Malgré une première saison peu convaincante, l’OM semblait plutôt enclin à conserver et donner une deuxième chance à Iliman Ndiaye. L’attaquant âgé de 24 ans est annoncé dans le viseur d’Everton, qui en aurait fait une de ses priorités cet été. Et les dirigeants marseillais pourraient finalement ouvrir la porte à un départ de l’international sénégalais.

Accueilli en fanfare par les supporters de l’OM à son arrivée, Iliman Ndiaye aura eu bien du mal à répondre aux grands espoirs placés en lui. Après être passé par Marseille à l’adolescence, l’attaquant âgé de 24 ans y a fait son retour l’été dernier, dans le cadre d’un transfert estimé à 17M€. Révélé sous les couleurs de Sheffield United, Iliman Ndiaye a vécu une première très compliquée à l’OM, avec 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues à son actif.

«L'OM veut le garder»

Comme indiqué par le journaliste de RMC Florent Germain, l’OM avait malgré tout l’intention de conserver Iliman Ndiaye, notamment sur les conseils de Jean-Louis Gasset : « Jean-Louis Gasset a parlé avec les dirigeants de l'OM et il est convaincu qu'il faut encore lui laisser sa chance. C'est aussi l'avis des dirigeants, qui estiment que dans un contexte d'une équipe qui peut mieux tourner, avec plus de confiance et une situation moins chaotique, il pourrait avoir un bon niveau. Donc l'OM veut le garder. »

L’OM change d’avis pour Ndiaye