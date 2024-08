Mercato : L’OM prend une décision radicale à cause du RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Eddie Nketiah et Elye Wahi, l'OM a fait son choix. Le club marseillais a pris la décision de se concentrer sur l'attaquant d'Arsenal. Le RC Lens aurait fini par agacer Pablo Longoria, qui avait déjà transmis plusieurs offres. Mais pour son buteur, les Sang et Or réclameraient la somme de 35M€. Bien trop important pour l'OM.

Opposé à Leicester ce samedi (3-0), Will Still a laissé au repos Elye Wahi, annoncé sur le départ cet été après une première saison décevante sous le maillot du RC Lens « Elye Wahi n’a joué que 5 minutes, il reste un très jeune joueur. Il y a pas mal de choses dans sa tête pour l’instant. C’est aussi une façon de l’aider et de le protéger. Il y a des choses qui bougent ou pas. On verra ce que les jours qui viennent nous diront. Et on veut des mecs qui sont à 100% et prêts à jour » a lâché le coach lensois dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Le dossier Wahi mis au second plan

Depuis plusieurs jours, Wahi est en négociation avec l’OM. Malgré des intérêts de formations de Premier League comme Chelsea, West Ham ou Leicester, l’ancien attaquant de Montpellier aurait donné son feu vert au club marseillais. Il ne restait plus qu’à parvenir à un accord avec le RC Lens. Mais dans ce dossier, l’équipe nordiste s’est montrée gourmande, réclamant un chèque de 35M€. Trop important pour l’OM, qui a donc décidé de mettre de côté ce dossier Wahi et de se concentrer sur Eddie Nketiah.

L'OM se concentre sur Nketiah

Selon les informations d’Andres Onrubia, journaliste pour le quotidien espagnol As, l’OM serait revenu à la charge et aurait transmis une nouvelle offre pour recruter Nketiah, déjà d’accord avec Pablo Longoria. Reste à connaître la réponse d’Arsenal.