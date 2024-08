Mercato - OM : Le clan De Zerbi a pris le pouvoir !

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, l’Olympique de Marseille a choisi la stabilité avec un contrat de trois ans, offert à Roberto De Zerbi. Ce n’est pas gage de succès, mais pour le moment le projet semble se mettre en place tout doucement et le technicien italien a d’ailleurs pu retrouver quelques visages bien connus pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure.

Avec pas moins de quatre entraineurs en moins d’un an, des polémiques à tout va et une qualification manquée pour les compétition européennes, l’été marseillais s’annonçait très compliqué pour l’OM. Mais la direction a réalisé un coup de maître en allant chercher Roberto De Zerbi, surtout après les échecs rencontrés avec Paulo Fonseca puis avec Sérgio Conceição.

Un nouvel OM prend forme

L’arrivée de l’Italien, considéré comme l’un des entraineurs les plus en vogue du moment, a totalement relancé l’engouement autour de l’OM ! Désormais, même les observateurs extérieurs ont envie de voir ce que va donner son travail, puisque ses équipes pratiquent souvent un football très spectaculaire. Et le moins que l’on puisse dire c’est que du côté de Marseille on ne lésine pas sur les moyens pour offrir à De Zerbi les armes dont il a besoin, avec pas moins de sept recrues en ce mercato et un total de dépenses dépassant les 55M€.

Giovanni Rossi, le bras droit de Roberto De Zerbi

D’après les informations de La Provence, Roberto De Zerbi travaille mains dans la main avec sa direction en ce mercato, mais les récents succès seraient surtout dus au trio formé par Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Giovanni Rossi. Les deux premiers sont bien connus en France, ce qui n’est pas le cas du second, qui prendrait de plus en plus de place à Marseille et qui n’est arrivé que tout récemment en tant que conseiller particulier du coach de l’OM. Les deux hommes se connaissent très bien, puisque Rossi a longtemps été le directeur sportif de Sassuolo où il a travaillé avec De Zerbi, mais également avec Longoria, lorsque ce dernier était directeur du recrutement au sein du club émilien.