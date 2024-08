Mercato - PSG : Surprise totale pour la succession de Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la course à la succession de Kylian Mbappé continue d'occuper l'esprit des dirigeants du PSG, plusieurs pistes ont d'ores-et-déjà capoté. Par conséquent, la direction du club de la capitale a activé différentes options sur le marché, à commencer par celle menant à Kinglsey Coman. A tel point que, vu d'Allemagne, les Parisiens seraient même désormais les mieux placés pour rapatrier le joueur formé au PSG.

Lorsque la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid a été officialisée, rapidement la question de sa succession s'est posée au PSG, et personne ne devait s'attendre à ce que le club parisien en soit là le 11 août. A savoir sans recrue offensive. Et pour cause, si Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho ont renforcé l'effectif parisien, Luis Enrique attend toujours le recrutement d'un nouvel élément offensif d'envergure, ce qui semble très compliqué. En effet, le PSG a vu s'envoler les pistes menant à Khvicha Kvaratskhelia ou encore Victor Osimhen, pour lesquels Naples se montre beaucoup trop gourmand. Nico Williams ne devrait pas non plus signer, ce qui laisse très peu d'options aux Parisiens sur le mercato.

Le PSG, option la plus sérieuse pour Coman ?

L'une d'entre elles pourrait d'ailleurs mener à Kingsley Coman. Le nom de l'ailier français, formé au PSG, circule depuis quelques jours pour un retour inattendu. Et d'après les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne, le PSG serait même à l'heure actuelle l'option la plus concrète pour un transfert du joueur du Bayern Munich.

Excellentes relations entre le Bayern et le PSG

Le journaliste allemand précise néanmoins que pour le moment, le dossier n'est pas avancé et qu'il n'y a eu que des prises d'informations. Mais les excellentes relations entre les dirigeants du PSG et ceux du Bayern Munich pourraient bien faciliter cette transaction. Le retour de Kingsley Coman pourrait donc bien être la grande surprise de l'été à Paris pour enfin régler la succession de Kylian Mbappé.