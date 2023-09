Mercato : L’OM plombe un transfert, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Après Mattéo Guendouzi, l'OM aurait pu perdre un autre milieu de terrain en fin de mercato. Afin de retrouver du temps de jeu, Azzedine Ounahi aurait réclamé son transfert. Le joueur de 23 ans disposait d'ailleurs de quelques prétendants sur le mercato. Mais finalement, Pablo Longoria a bloqué son départ puisque ses exigences n'étaient pas remplies.

Auteur d’un mercato intéressant, l’OM a également bouclé quelques départs cet été. Cengiz Ünder, Jordan Amavi, Ruslan Malinovskyi et Mattéo Guendouzi ont tous quitté le club phocéen cet été. Mais avant que le marché des transferts ne ferme ses portes, un autre joueur était plutôt proche de la sortie.

OM : Il voulait partir, des clubs de prestige intéressés ? https://t.co/ftUderSwcQ pic.twitter.com/qbAew6VpNo — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Ounahi a réclamé son départ

En effet, Azzedine Ounahi aurait pu quitter l’OM. En manque de temps de jeu sous Marcelino, l’international marocain aurait même réclamé son transfert selon La Minute OM . Le milieu de terrain aurait d’ailleurs eu quelques prétendants notables sur le marché des transferts, avant que Pablo Longoria ne bloque son départ.

L'OM voulait un transfert