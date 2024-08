Mercato : L'OM fixe le prix de son prochain transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A moins d'une semaine de la fin du mercato estival, l'OM n'a pas encore fini ses opérations. Le club a beaucoup recruté ces derniers temps mais l'objectif est aussi de dégraisser le plus possible l'effectif. Quelques joueurs font partie des indésirables que le club cherche à faire partir absolument. C'est le cas de Chancel Mbemba qui voit plusieurs prétendants se présenter devant lui. L'OM aurait enfin fixé un prix : 6M€ !

L'OM dispose d'une liste importante de joueurs dont le staff n'a pas l'intention d'utiliser cette saison. Chancel Mbemba a débarqué à Marseille en 2022, mais l'international congolais ne figure plus dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi. Le club cherche donc à s'en séparer, lui qui est évalué à 15M€ sur le site Transfermarkt. En cette fin de mercato, l'OM a fixé son prix pour un joueur qui est dans le viseur de plusieurs clubs.

6M€ pour Mbemba !

D'après le journaliste Gianluigi Di Marzio, l'OM a établi que le prix pour Chancel Mbemba est de 6M€. L'expérimenté défenseur central sait maintenant ce qu'il attend, lui qui s'est vu reprocher son attitude ces dernières semaines à Marseille. Reste à savoir désormais quelle future destination l'intéressera.

Mbemba convoité par 2 clubs

Alors qu'il avait dit non plus tôt cet été à Rennes, Chancel Mbemba voit deux clubs s'intéresser à lui de près dernièrement : Al-Ittihad, en Arabie saoudite, et Bologne. Les deux clubs, qui s'approchent gentiment du joueur de l'OM, devraient donner des nouvelles rapidement.