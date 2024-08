Mercato : L’OM dit adieu à un beau chèque

Arnaud De Kanel

Enorme surprise en Ligue 2. En discussions depuis plusieurs jours avec Maxime Lopez, le Paris FC s'apprête à officialiser la signature de l'ancien joueur de l'OM. Le milieu de terrain arrive libre de Sassuolo qui ne devra donc pas verser le moindre centime au club phocéen qui avait pourtant négocié un pourcentage lors d'une plus-value d'un futur transfert.

Le mercato estival fermera ses portes ce vendredi à 23h en France. Si de gros transferts pourraient voir le jour en Ligue 1 dans les prochaines heures, c'est bien en Ligue 2 qu'un énorme coup est en train de se concrétiser avec un ancien joueur de l'OM.

Maxime Lopez va signer au Paris FC

Né à Marseille, formé à Burel et passé par l'OM au début de sa carrière en pro, Maxime Lopez va rejoindre le Paris FC. Foot Mercato annonce qu'un accord total aurait été trouvé entre le club parisien et le milieu de terrain français. Lopez devrait signer jusqu'en 2027 avec une année en option. Un deal qui ne fait pas les affaires de l'OM...

Mauvaise nouvelle pour l'OM

En 2020, l'OM avait prêté avec option d'achat à Sassuolo Maxime Lopez. Le club phocéen avait négocié un pourcentage de 30% sur une éventuelle plus value. Or, Foot Mercato indique que Maxime Lopez arrive libre et Sassuolo ne touchera aucun centime. De fait, l'OM non plus.