OM : Un transfert réglé dans les prochaines heures ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours avant la fin du mercato et pour le moment, Samuel Gigot est toujours un joueur de l’OM. Pourtant, le club phocéen espèrerait se séparer du Français, aujourd’hui indésirable à Marseille. Reste encore à trouver preneur pour Gigot. Alors que l’avenir de ce dernier pourrait s’écrire à la Lazio, une réunion importante serait prévue dans les heures à venir.

Avec Lilian Brassier et Derek Cornelius recrutés cet été par l’OM, Roberto De Zerbi a ce qu’il faut en défense centrale en plus de Leonardo Balerdi. Des options parmi lesquelles Chancel Mbemba et Samuel Gigot ne font pas partie. Aujourd’hui, le Congolais et le Français sont indésirables et donc poussés à se trouver un nouveau club d’ici la fin du mercato. Ce mercredi, RMC a fait notamment un point sur le cas Gigot.

Mercato : Trois clubs veulent rendre service à l’OM ! https://t.co/O1ADSKDMLP pic.twitter.com/fp6tjQp1p0 — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

L’OM d’accord avec la Lazio ?

Quid alors de l’avenir de Samuel Gigot ? Du côté de l’OM, on voudrait absolument se séparer du défenseur central français. Un désir si fort qui aurait ainsi amener le club phocéen à se mettre d’accord avec la Lazio Rome pour le transfert de Gigot. Mais la question est maintenant de savoir ce qu’en pense le principal intéressé…

On attend la réponse de Gigot

Jusqu’à présent, Samuel Gigot a refusé de nombreux clubs. En fera-t-il de même avec la Lazio Rome ? Tout devrait se jouer dans les heures à venir. En effet, selon les informations de RMC, des discussions seraient prévues ce mercredi entre le club romain et Gigot pour tenter de trouver un accord. A suivre…