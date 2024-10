Mercato : L’OM déjà plombé avec Greenwood ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM n’a pas hésité à débourser 31M€ pour le recrutement de Mason Greenwood, accusé de violences conjugales et de tentative de viol en janvier 2022. Si, au vu des premières performances de l’Anglais sous le maillot olympien, cette somme ressemble à une bonne affaire, Manchester United a bien conservé ses intérêts avec le joueur de 22 ans, par l’intermédiaire d’une grosse clause à la revente.

C’est la grosse signature estivale de l’OM. A 23 ans, Mason Greenwood a quitté Manchester United pour rejoindre la formation de Roberto De Zerbi, lui dont l’arrivée à Marseille a fait couler beaucoup d’encre. En effet, en janvier 2022, le phénomène anglais était accusé de violences conjugales et de tentative de viol à l’encontre de sa petite amie. Forcément, la relation entre l’ailier et les Red Devils s’est détériorée, et ce dernier a été prêté à Getafe l’an passé afin de se relancer.

L’OM a signé «un très grand joueur», il annonce du lourd ! https://t.co/gBYYmpZyCv pic.twitter.com/VAfoDtKeQo — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Mason Greenwood plaît au Barça

Auteur de grosses performances en Espagne, Mason Greenwood a attisé les convoitises de plusieurs clubs cet été, mais c’est finalement l’OM, qui malgré la polémique, a décidé de débourser 31M€ pour le recruter. Alors qu’il connaît de très bons débuts dans la cité phocéenne, le nouveau numéro 10 marseillais est d’ores et déjà convoité par plusieurs cadors européens pour les prochains mercato. A en croire les dernières indiscrétions de Give Me Sport, le FC Barcelone, déjà intéressé par Mason Greenwood cet été, aimerait beaucoup recruter l’Anglais à l’avenir. Si l’OM pourrait potentiellement revendre son joyau à un prix très élevé, Manchester United se frotte les mains.

Manchester United ne veut pas être lésé dans une possible vente de l’Anglais

Car comme le rappelle le média, les Red Devils conservent par le biais d’une clause de revente, 50 % des parts faites sur le prochain transfert de Mason Greenwood. Give Me Sport ajoute également que les dirigeants de Manchester United n’excluent pas d’augmenter cette clause afin de récupérer un maximum de profit au moment de la revente de leur ancien prodige. Affaire à suivre de près...