Mercato : «L’OM ça serait un kif», un Zidane prêt à signer !

Natif de Marseille, Zinedine Zidane n’a jamais joué à l’OM et pourtant, le lien est très fort avec le club phocéen. Sur la Canebière, les fans rêvent de voir un jour Zizou sur le banc de touche. Mais un Zidane pourrait en cacher un autre et à défaut du père, c’est l’un de ses fils qui pourrait signer à Marseille. Un transfert auquel ne dit clairement pas non Théo Zidane.

Dans la famille Zidane, il y a bien évidemment le père, Zinedine, mais il y a aussi les fils. Les 4 font d’ailleurs une carrière professionnelle dans le football. Alors qu’on connait notamment bien Enzo et Luca, il y a également Théo et Elyaz. A 22 ans, Théo Zidane a d’ailleurs dernièrement quitté la réserve du Real Madrid pour s’engager en deuxième division Espagne avec le club de Cordoba. Une étape avant de signer prochainement à l’OM ?

« C’est quelque chose d’extraordinaire de jouer à Marseille »

Plutôt que Zinedine Zidane, l’OM pourrait donc accueillir l’un de ses fils. A ce propos, Enzo Zidane confiait récemment concernant une possible arrivée de l’un de ses frères à Marseille : « Un Zidane à l’OM ? Je pense que mes frères sont tous pour Madrid, et qu’ils aiment tous Marseille comme moi. Moi, j’aimerais les voir jouer à Madrid, tous les 3, mais jouer à Marseille, aussi, ça serait quelque chose de fou. C’est quand même un club historique. (…) Luca, je sais qu’il a une très forte personnalité. Il est très compétitif, je sais qu’il aime la pression. Ça va le monter, dans n’importe quel club où il sera. Là il joue en deuxième division en Espagne, mais s’il a la possibilité de jouer à l’OM, il viendra en courant. Après, les deux petits, n’importe lequel, s’ils ont la possibilité de jouer à Marseille, ils iront. C’est quelque chose d’extraordinaire de jouer à Marseille ».

« Qui n’aimerait pas jouer à l’OM ? »

Théo Zidane serait-il chaud pour signer un jour à l’OM ? La question lui a directement été posée lors d’un entretien accordé à Carré. Le fils de Zinedine Zidane a alors donné le feu vert à cette possibilité, lâchant : « Mes clubs de coeur ? Ça a toujours été le Real Madrid. On est à la maison à Madrid, on a grandi là-bas. Mais il y a toujours ce club de Marseille. C’est le coeur, c’est la famille. Ça serait un kif de jouer à l’OM un jour ? Oui, ça serait un kif. C’est un club extraordinaire avec des supporters incroyables. Qui n’aimerait pas jouer à l’OM ? ».