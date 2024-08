Mercato : L'OM boucle un transfert très attendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé sur le départ depuis de très longues semaines, Samuel Gigot aura attendu les dernières heures du mercato pour trouver une porte de sortie. L'OM et la Lazio auraient trouvé un accord sur la base d'un transfert sec estimé à 3,5M€. Le club phocéen commence donc à vider son loft à 24 heures de la fermeture du mercato.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM s'est sérieusement rapproché d'Everton pour l'arrivée de Neal Maupay. L'attaquant va ainsi s'engager sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire et sera la onzième recrue de l'été à Marseille. Place désormais au dégraissage.

Accord OM-Lazio pour Gigot

Et un premier départ semble être sur le point d'être bouclé. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'OM et la Lazio ont trouvé un accord pour le transfert de Samuel Gigot qui devrait s'envoler pour l'Italie dans les prochaines heures. Le montant de la transaction avoisine les 3,5M€. Le défenseur central n'entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi et était barré par la concurrence de deux recrues : Lilian Brassier et Derek Cornelius.

Un transfert attendu depuis longtemps

Par conséquent, ce transfert était très attendu à l'OM qui cherche à vider son loft alors que le départ de Samuel Gigot est évoqué depuis le début du mercato. Mais le défenseur central avait refusé plusieurs opportunités. Durant l'été, il avait ainsi repoussé les avances de Trabzonspor ou encore du PAOK Salonique. Mais cette fois-ci, Samuel Gigot a bien dit oui à la Lazio.