Mercato : L’OM boucle un transfert, «il est choqué»

Aujourd'hui consultant à la radio anglaise, Chris Waddle garde un souvenir ému de son passage à l'OM. L'ancien international anglais avait porté la tunique marseillaise entre 1989 et 1992 et restera l'un des visages les plus emblématiques de cette ère Bernard Tapie. Agé de 63 ans, il est revenu sur son aventure française.

Chris Waddle reste un nom bien connu à Marseille. Membre de l'OM entre 1989 et 1992, le joueur anglais avait marqué les esprits durant l'ère Bernard Tapie. Dribbleur, très technique, il avait fait les beaux jours du club phocéen avant de retourner en Angleterre, poursuivre sa carrière. Lors d'un entretien accordé à Get French Football, Waddle est revenu longuement sur son passage à l'OM et sur sa découverte de la cité.

« J'ai été un peu choqué »

« J'ai été un peu choqué quand je suis allé à Marseille. Ce sont des fans, donc quand j'y suis allé pour la première fois, j'ai été assez impressionné par leur passion pour le club et par leur volonté de voir le club gagner tous ses matchs, à domicile comme à l'extérieur. Le soutien était incroyable. C'était un peu différent de ce à quoi je m'attendais à l'époque où je jouais à Newcastle et Tottenham, mais on s'y habitue (…) En fait, j'aime bien avoir un public. Marseille était parfait » a confié Waddle, qui a conservé le respect des supporters marseillais.

Waddle a laissé sa trace à l'OM