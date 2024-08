Mercato : L'OM a trouvé le nouveau Bielsa !

Axel Cornic

Après une saison catastrophique qui s’est soldée par un échec dans la qualification aux compétitions européennes, tout le monde pensait que l’Olympique de Marseille allait passer un été extrêmement compliqué. Mais c’était sans compter sur la signature surprise de Roberto De Zerbi, qui a totalement relancé l’engouement autour du club phocéen.

Si on ne devait désigner qu’un seul homme pour guider Marseille actuellement, les débats seraient vite réglés. Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi semble mener le projet de l’OM d’une main de maitre, avec une relation très solide avec la direction et un mercato à son image, fait de plusieurs joueurs qu’il aurait réclamé.

« J’aime bien ce coach, en tout cas sur ce qu’il montre depuis deux matchs »

Le recrutement marseillais a énormément fait parler, notamment avec le transfert polémique de Mason Greenwood, mais le personnage principal de l’OM reste tout de même De Zerbi... qui semble déjà avoir séduit certains observateurs. « J’aime bien ce coach, en tout cas sur ce qu’il montre depuis deux matchs. Je ne le connaissais pas parfaitement avant, mais j’aime ce qu’il dégage » a expliqué Jérôme Rothen ce jeudi, dans son émission Rothen s’enflamme.

« Tu verras, ça fera un peu comme Bielsa, j’en suis persuadé »

« J’avais été critique quand il avait signé parce que ça s’était vite emballé, mais je l’ai écouté tout l’été et je trouve qu’il a été sincère et quand il dit qu’il est venu à l’OM par rapport à ce que représente le club, je pense qu’il est dans le vrai » a confié l’ancien joueur du PSG ou encore de l’AS Monaco, au micro de RMC Sport, comparant notamment De Zerbi à un certain Marcelo Bielsa. « Tu sens qu’il a cette fibre, qu’il est fier d’être entraineur de l’OM et il va transmettre ça aux jeunes, qui vont vite progresser. Tu verras, ça fera un peu comme Bielsa, j’en suis persuadé ».