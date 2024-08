Mercato : L’OM a reçu un appel du pied inattendu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Red Star à la fin de la saison dernière, Habib Beye a fait connaître ses ambitions élevées ces dernières semaines. L’ancien défenseur sénégalais a, notamment, ouvert la porte à un retour à l’OM. Mais l’appel de Pablo Longoria n’est jamais arrivé et Beye se retrouve toujours sans équipe.

Pablo Longoria n’a pas chômé durant l’été. Dès la fin de la saison dernière, le président de l’OM s’est activé pour dénicher un nouvel entraîneur. Après des semaines de négociations, le club marseillais a fini par officialiser l’arrivée de Roberto de Zerbi. Mais d’autres coachs étaient prêts à débarquer à Marseille. C’est le cas d’Habib Beye, ancien entraîneur du Red Star et défenseur de l’OM.

« Heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais »

Dans les colonnes de L’Equipe, Beye avait présenté sa candidature. « Si des gens pensent que je me place à l'OM, allez-y, dites-le. (Rires.) Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire. Si ce serait un échec de ne jamais entraîner l'OM ? Non, parce que ça voudrait dire que la rencontre n'a jamais eu lieu. Moi, aujourd'hui, je ne vous dis pas que là, j'ai la volonté demain matin d'appeler Medhi Benatia, que je connais très bien, et lui dire : "Prends-moi s'il te plaît !" Ce n'est pas ça la vie. Si un jour il y a une rencontre, s'il y a une volonté du club, et si un jour, on doit travailler ensemble, génial» avait-il lâché.

Beye toujours sans club

Comme annoncé par le 10Sport.com, Beye était bien présent dans la short-list de Pablo Longoria, mais il n’a jamais été une priorité pour la direction de l’OM. Le technicien est donc toujours à la recherche d’un banc. Ces dernières semaines, il aurait repoussé une offre du FC Metz selon les informations du Républicain Lorrain.