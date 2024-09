Mercato : L'OM a recruté son nouveau patron !

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, l'OM a remplacé le retraité Jean-Louis Gasset par Roberto De Zerbi. Alors que le coach italien réalise déjà des merveilles à Marseille, Jérôme Rothen a affirmé qu'il était le nouveau patron du club, étant le véritable chef d'orchestre de l'écurie phocéenne.

Arrivé au mois de février à l'OM, Jean-Louis Gasset a été recruté pour jouer le rôle de coach intérimaire jusqu'à la fin de la dernière saison. En fin de contrat le 30 juin 2024, le Français a donc pris sa retraite à 70 ans.

De Zerbi a débarqué à l'OM cet été

Pour assurer la succession de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Un choix plus que judicieux. En effet, l'OM est invaincu en matchs officiels depuis l'arrivée du technicien italien. D'après Jérôme Rothen, Roberto De Zerbi est déjà devenu le nouveau patron du club marseillais.

«Ce sont les chefs d'orchestre»

« Luis Enrique et Roberto De Zerbi ? On a deux grosses personnalités, et on a l'impression que ces entraineurs-là sont au-dessus de tous les joueurs. C'est eux les stars. (...) De Zerbi, avec tout ce qu'il a mis en place depuis qu'il est arrivé - avec sept adjoints d'ailleurs - comment il gère le club aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ce sont eux les patrons. Ce sont les chefs d'orchestre et leurs équipes (le PSG et l'OM) fonctionnent vraiment comme eux l'ont décidé, et ça c'est peut-être bon signe », a estimé Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC Sport ce vendredi.