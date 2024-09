Mercato : Un attaquant va régaler l’OM de longues années !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’il n’a pas débuté la moindre partie depuis son arrivée à l’OM, avec un temps de jeu total de 76 minutes, Jonathan Rowe est parvenu à marquer des points auprès des supporters grâce à son but victorieux face à l’OL (3-2) le week-end dernier. En interne, c’est avec son attitude et sa mentalité que l’ailier de 21 ans s’est fait remarquer.

L’OM a tout changé ou presque durant le mercato estival, en accueillant onze nouveaux joueurs. Ces derniers ont depuis été rejoints par Adrien Rabiot, libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus. Jonathan Rowe est l’un des petits nouveaux cette saison, débarquant sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat (16,5M€ au total) en provenance de Norwich. Même s’il se contente d’entrées en jeu jusqu’à maintenant, l’adaptation de l’ailier anglais semble idéale.

« On a été impressionné par sa mentalité »

En interne, Jonathan Rowe se serait fait remarquer positivement avant même sa signature. Dès les négociations pour son arrivée, les dirigeants de l’OM ont été séduits par l’état d’esprit du joueur. « On a été impressionné par sa mentalité, malgré son âge, et aussi très surpris par sa détermination de rejoindre l’OM », explique un acteur des négociations, relayé par La Provence. Depuis, Jonathan Rowe n’a pas déçu.

« De très belles années l’attendent à l’OM »

Comme l’explique le quotidien phocéen, le joueur de 21 ans serait pris en exemple par Roberto De Zerbi devant le groupe, en vantant sa personnalité et sa détermination lors de ses entrées. A l’entraînement, Jonathan Rowe ne passe pas non plus inaperçu par « ses premiers appuis et changements de direction » qui « font des ravages ». Alors que son transfert sera acté au terme de la saison compte tenu de l’accord conclu avec Norwich, l’Anglais a un bel avenir devant lui dans la cité phocéenne aux yeux d’un proche du vestiaire, rapporté par La Provence : « On dirait qu’il ne connaît pas la pression, il a toujours la banane, il positive tout le temps. C’est vraiment un super équipier. De très belles années l’attendent à l’OM ».